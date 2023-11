Le MMV s’invite au marché de Noël

Le Musée de la mémoire vivante (MMV) continue de s’activer avec différentes activités à l’approche du Temps des Fêtes. Parmi elles, une présence au marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, une séance d’écriture et une nouvelle exposition figurent à l’agenda.

Dans le cadre du projet Art d’accueil offert grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, trois artistes, Élisabeth Cardin, Nathalie Gagnon et Lise Gauthier, ont accueilli de nouveaux résidents de la MRC de L’Islet. Elles ont partagé leur savoir-faire dans les domaines de la carterie créative et de l’estampe. Les cartes de vœux produites lors de ces ateliers seront présentées lors du marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli.

Il sera possible d’être initié à l’univers de la carterie créative le samedi 9 décembre, en compagnie d’Élisabeth Cardin, de 14 h à 16 h, et le dimanche 10 décembre avec Lise Gauthier, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Cette activité gratuite est ouverte à tous.

Séance d’écriture

Une séance d’écriture de cartes de vœux de Noël et du Nouvel An destinées aux résidents du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli aura lieu le 3 décembre 2023 de 14 h à 16 h. L’activité sera dirigée par l’auteure et poète Joëlle Gauvin-Racine. Elle guidera les participants, au besoin, pour la rédaction de leurs vœux, que ce soit pour écrire un message personnel ou ajouter une note plus poétique. Par l’entremise du Musée, chaque résident recevra sa carte lors d’une activité qui leur fera découvrir virtuellement la nouvelle exposition Meilleurs vœux!

Meilleurs vœux!

En lien avec la mission du Musée, l’exposition est bâtie autour de témoignages qui permettent de découvrir cette pratique toujours vivante et porteuse de bonheur. Des cartes de vœux de la collection du Musée et choisies dans le fonds Yves Beauregard, ainsi que des prêts de particuliers illustrent l’histoire de la carte de vœux depuis les premières importées d’Europe jusqu’à celles d’aujourd’hui. Des images surprenantes, des souvenirs heureux et des anecdotes marquent chaque visiteur. À visiter dès maintenant.