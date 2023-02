Le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve salue la rentrée parlementaire

En cette nouvelle rentrée parlementaire québécoise, le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve tient à exprimer sa solidarité et sa fierté de voir trois élus de l’Assemblée nationale faire leur entrée au Salon bleu sans avoir prêté serment à la couronne. Arborant fièrement le drapeau patriote et le drapeau acadien lors de leur arrivée à l’Assemblée nationale, les trois députés du Parti Québécois rappelaient ainsi les inlassables luttes menées depuis plus de deux cents ans par les patriotes québécois et acadiens face au régime monarchique britannique.

« Nous venons de vivre un très beau moment démocratique. C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que nous avons observé les trois députés du Parti Québécois faire leur entrée au Salon bleu. Plus qu’un geste symbolique, cette rentrée parlementaire s’amorce sous le signe du patriotisme et de la liberté. Lors de sa toute première intervention, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, en a profité pour déposer une motion reconnaissant que “le Québec est un peuple libre et capable d’assumer son destin et son développement”. Adoptée à l’unanimité, cette motion souligne clairement cette soif de liberté et de reconnaissance qui anime le peuple québécois. Quelle belle façon d’amorcer un nouveau cycle politique au Québec », souligne Alain Dion, responsable des communications du Mouvement.

Le Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve est un organisme sans but lucratif qui fait de l’animation politique et sociale. Le mouvement réunit des personnes désireuses de défendre et valoriser la langue française, celles et ceux qui ont à cœur la culture et l’identité québécoise, qui sont prêts à défendre l’intégrité du territoire, et bien sûr toutes celles et tous ceux qui souhaitent faire du Québec un pays indépendant.

Source : Mouvement Patriote du Bas-du-Fleuve