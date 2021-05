Le Musée maritime du Québec lance une invitation aux Québécois

Le Musée maritime du Québec (MMQ) dévoile sa programmation estivale 2021 en invitant le public à découvrir ou redécouvrir l’institution muséale qui présente sa 53e saison.

Avec le slogan « Comme toi, j’ai changé. Reviens me voir », l’équipe souhaite mettre en lumière les nouveautés proposées, mais aussi rappeler aux visiteurs que depuis leur dernière visite, le Musée a évolué, s’est transformé et continue d’innover.

« Le MMQ mise sur une programmation intimiste et un accueil chaleureux et humain. Tout est en place pour permettre aux visiteurs de vivre une escapade rêvée et se créer une bulle de bonheur en famille. Nous sommes persuadés que les nouveautés du Musée ainsi que les nombreuses richesses de notre région ont tout pour plaire », a commenté la directrice générale Marie-Claude Gamache.

Le brise-glace

Vedette incontestée du MMQ, le brise-glace Ernest Lapointe a reçu beaucoup d’amour et d’attention au cours de la dernière année. Il est désormais possible de visiter le légendaire bateau grâce à L’Équipée, une aventure autoguidée (français-anglais) sympathique, ludique et numérique. Réalisé avec la technologie MySmartJourney, un outil multi-usage pour le tourisme autonome, le trajet à bord propose 29 stations interactives qui offrent de foisonnantes découvertes à faire à son rythme, dans le respect des normes sanitaires. À partir de leur téléphone intelligent, les visiteurs peuvent consulter des vidéos et photos d’archives, des sons, des capsules audio et des GIF exclusifs. Le clou de cette visite est certainement la fascinante salle des chaudières, complètement restaurée récemment. Puis, pour compléter l’expérience immersive en lien avec le Ernest Lapointe, la nouvelle exposition sonore créée en collaboration avec l’artiste Caroline Gagné arrive à redonner vie au navire, en cale sèche depuis 1980.

Plus que jamais, le MMQ désire diversifier ses façons de mettre en valeur le patrimoine maritime. C’est pourquoi il propose une approche métissée de la muséologie, en s’associant à deux artistes reconnus, basés à Saint-Jean-Port-Joli. Jean-Sébastien Veilleux, artiste du numérique (photographe et cinémagraphe), et Caroline Gagné, artiste en arts visuels et médiatiques, présentent chacun une nouvelle exposition, les détails sur celles-ci au mmq.qc.ca.

Pour permettre la découverte des expositions, dont les nouveautés 2021, et témoigner du côté résolument contemporain de l’institution, le site web du Musée a été complètement revampé et propose une image et des contenus actualisés.

Rappelons que les membres bénéficient d’un accès illimité à cinq autres institutions partenaires en Chaudière-Appalaches grâce à une offre solidaire avec : la Seigneurie des Aulnaies, le Musée de la mémoire vivante, le Domaine Joly-De Lotbinière, le Musée Marius-Barbeau et le Musée Minéro. De plus, dans l’optique de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre, les visites au MMQ sont toujours gratuites le premier dimanche du mois.