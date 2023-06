Le Parti conservateur de Côte-du-Sud en mode solution

Des citoyens et gens d’affaires de Côte-du-Sud ont accepté l’invitation de l’Association de comté du Parti conservateur du Québec (PCQ) pour échanger sur les façons d’améliorer leur qualité de vie et contribué à celle des Québécois.

La quinzaine de participants présents à cette première consultation étaient issus de plusieurs domaines et du monde des affaires. Les discussions ont déjà permis de dégager certains consensus sur les moyens à prendre.

Pour cette première rencontre, l’Association a pu compter sur la présence de la directrice exécutive du PCQ, Louise Soucy, pour expliquer aux membres présents la démarche à suivre pour déposer nos recommandations.

Elle a été invitée par Denis Lévesque, vice-président de l’association et responsable du comité organisateur de cette rencontre, à résumer le travail entamé par la Commission politique du PCQ ainsi que les cinq priorités du parti : l’économie et l’inflation, la santé et les urgences, les réformes démocratiques, l’énergie et les ressources naturelles et l’autonomie du Québec dans le Canada.

Cette première rencontre organisée par l’Association sera suivie par d’autres dans les prochains mois afin d’élaborer des recommandations concrètes qui seront soumises aux membres du PCQ lors du Congrès des 18 et 19 novembre à Lévis.

Source : Parti conservateur de Côte-du-Sud