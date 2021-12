Le Pavage Jirico remporte une victoire

Dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light, les Éperviers de Saint-Charles étaient sur la route afin de se mesurer, vendredi soir dernier, aux Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Une poussée de quatre buts sans réplique en période médiane a permis aux locaux de s’imposer par la marque de 4-3.

Les Éperviers ont joué un solide premier vingt, prenant les devants 2-0 grâce à des filets de Maxime Brodeur Plante à 3:21 et de Gabriel Bouchard à 16:21. Samuel Bouchard a amassé une passe sur les deux filets des siens.

L’histoire a été toute autre en deuxième alors que Saint-Jean-Port-Joli a ouvert la machine pour se donner une avance de 4-2. Louis Hallé a porté la marque 2-1 à la 46e seconde de jeu et Maxime Goulet Bernier a créé l’égalité 2-2 en trompant la vigilance de Christopher Gallant à 11 h 42.

Maxime Charest à 16:02 et Keven Carrier à 18 h 56 ont permis aux locaux de retraiter au vestiaire avec l’avance. Jessy Croteau a rétréci la marque à 4-3 alors qu’il ne restait qu’un peu plus de trois minutes à jouer, mais c’était trop peu, trop tard pour les Éperviers qui ont tout de même dominé 30-24 au chapitre des tirs au but.