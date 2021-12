Deuxième fin de semaine parfaite cette saison

« Ils ont respecté le plan de match. Une partie comme ça contre le Shamrocks, c’est facile de faire une récolte de points et de sortir de ta façon de jouer et ils l’ont respecté », expliquait l’entraîneur par intérim Bruno Guay.

Pour sa part, Alex Labbé a récolté six points, dont un tour du chapeau dans la sortie victorieuse. Charles-Antoine Élément, Jacob Lavallée et Félix Riverin ont tous ajouté trois points à leur fiche personnelle.

Dimanche après-midi, lors du match des peluches, l’organisation en a profité pour rendre hommage à deux joueurs de 20 ans de la saison 2021-2022. Charles Hébert et Xavier Parenteau ont été honorés par l’équipe. Ils ont profité de leur passage pour épauler Bruno Guay derrière le banc et permettre à l’Everest de l’emporter 4-0 contre le Titan de Princeville.

Ila fallu attendre à mi-chemin dans la rencontre pour revoir un filet. Dan Chrétien a décoché un lancer et le retour accordé a touché William Robitaille et, de cette façon, l’Everest a doublé son avance à 2-0.

« C’était un match plus physique parce que c’est dans l’identité de Princeville. J’ai aimé comment on est sorti ce dimanche par rapport aux autres où on avait de la difficulté à imposer notre rythme, jugeait Bruno Guay. Dès le départ on s’est imposé et après la première période, c’était 18 lancers contre 2. »