Le Père Noel en visite à Saint-Jean-Port-Joli

Le dimanche 8 décembre, de 9 h à 16 h, le Père Noël a été invité à rendre visite aux jeunes de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité unique a permis aux enfants, mais aussi aux adultes, de rencontrer le Père Noël chez eux, de prendre des photos, et de recevoir un cadeau adapté à leur âge.

Cette année, plus de 140 familles, dont plus de 310 jeunes se sont inscrits. Bien que l’activité soit réservée aux enfants de 0 à 12 ans, une attention particulière a été portée à ceux ayant des particularités physiques ou cognitives, quel que soit leur âge, afin qu’ils reçoivent un présent adapté à leurs capacités. D’autres surprises leur ont été réservées tout au long du trajet.

Cette initiative a été entièrement portée par des bénévoles indépendants, sans lien direct avec la municipalité ou d’autres organismes. L’activité bénéficie d’ailleurs du soutien de dons en argent et en services. Bien que la Municipalité contribue également avec un montant et des services, c’est principalement grâce à la générosité des 75 donateurs, entreprises, commerçants, entrepreneurs et citoyens que cette magie de Noël a pu se concrétiser.

La sécurité de l’événement a été assurée par le service incendie. La Sûreté du Québec était également présente pendant le déroulement de la journée, de même que le maire Normand.

Cette activité, désormais bien connue, a bien failli être perturbée par le Grincheux, qui a tenté de s’immiscer dans la tournée. Heureusement, l’équipe rapprochée du Père Noël a trouvé une manière originale de le rendre plus docile auprès des familles!