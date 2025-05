Le Placoteux victime de fraude : près de 3000 $ subtilisés

Le Placoteux a été victime d’une fraude bancaire en avril dernier. Un escroc, se faisant passer pour une employée, a réussi à soutirer près de 3000 $ à la coopérative. Une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec et une enquête a été déclenchée.

Tout a commencé par un courriel adressé au directeur général, Louis Turbide, dans lequel un individu se faisant passer pour une employée lui demandait de modifier ses coordonnées bancaires, en raison d’un changement d’institution financière.

« Le courriel était bien fait, personnalisé à mon prénom, et signé avec le nom et le titre de l’employée. Étant très occupé à ce moment-là, je n’ai pas douté de sa légitimité, et j’ai transféré la demande à la comptabilité, explique M. Turbide. L’imposteur est même allé jusqu’à demander un suivi pour s’assurer que la modification soit effectuée. »

L’employée en question, ne s’étant jamais inquiétée de la réception de sa paie, a découvert la supercherie près de trois semaines plus tard, en constatant que son compte bancaire déclinait dangereusement au moment où elle venait de payer plusieurs factures. « C’est en voyant mon solde chuter drastiquement que j’ai compris qu’il se passait quelque chose d’anormal », confie-t-elle. Après vérification, la comptabilité a fait le lien avec le courriel demandant le changement d’institutions bancaire. « Je confirme que je ne suis pas à l’origine d’une telle demande ! », ajoute l’employée flouée, qui a tout de même été remboursée sur le champ par le journal.

À la suite de la compréhension interne de la situation, la Sûreté du Québec s’est déplacée au bureau du Placoteux à Saint-Pascal, afin de recueillir la plainte officielle. Heureusement, la coopérative est assurée contre ce type de fraude. « Dans le contexte économique actuel, nous n’avons pas les moyens de perdre une telle somme. Heureusement que notre assurance couvre ce genre de situation », souligne Louis Turbide, visiblement agacé par les événements.

Selon la policière responsable du dossier, ce type de fraude est de plus en plus fréquent. « Les méthodes des fraudeurs se raffinent et deviennent plus difficiles à détecter. Une vigilance accrue est donc nécessaire », explique-t-elle.

Comment se protéger ?

La Sûreté du Québec rappelle l’importance d’adopter des comportements prudents pour éviter les fraudes. Il ne faut jamais divulguer de renseignements personnels ou bancaires à la suite d’un contact non sollicité, quel que soit le moyen utilisé. Il est également essentiel de sécuriser ses appareils numériques, de maintenir ses antivirus à jour, et de ne jamais se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public.

La SQ recommande également de vérifier la source des courriels ou messages avant de les ouvrir, de ne jamais se fier aveuglément au numéro affiché sur son téléphone, et de s’assurer que les sites utilisés pour des transactions en ligne sont sécurisés (adresse commençant par https:// accompagnée d’un cadenas ou d’une clé). On suggère aussi de privilégier les rencontres en personne avant de verser un paiement, et de refuser toute transaction impliquant des tiers ou des inconnus rencontrés uniquement en ligne. Enfin, les offres d’investissement « trop belles pour être vraies » doivent éveiller les soupçons.