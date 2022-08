Samedi dernier, Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire, était présent à la journée de « folies » organisées pour sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale.

« Les soins en santé mentale, ça devrait être gratuit et accessible rapidement. Quand tu te casses une jambe, tu sais qu’on va te soigner gratuitement et rapidement. Quand tu fais une dépression, c’est une autre paire de manches. Pourtant, ce qui se passe dans ta tête, c’est aussi important, sinon plus, que d’avoir une jambe cassée. C’est pour ça que le plan de Québec solidaire en santé mentale est essentiel », affirme M. Dufour.

Rappelons que le plan en santé mentale de Québec solidaire propose

d’engager 900 psychologues dans le réseau public,

de bonifier immédiatement leur salaire de 30 %

et d’embaucher 1000 autres professionnels de la santé mentale (travailleurs sociaux, psychoéducatrices, sexologues…)

Il propose également que ces services soient accessibles gratuitement dans le réseau des centres locaux de santé et de services sociaux (CLSC) répartis sur tout le territoire et ouverts 24 heures sur 24, sept jours par semaine tout en finançant à un niveau suffisant les organismes communautaires qui assurent des services complémentaires.

« La pandémie a fait des ravages en santé mentale. Le confinement, l’isolement social, le stress face à l’inconnu, ç’a laissé des traces. Les listes d’attente sont longues. Il faut que ça bouge et vite », a conclu Guillaume Dufour.

Source : Guillaume Dufour, candidat Québec solidaire