Un départ à cinq pour les élections dans Côte-du-Sud

Le premier ministre François Legault a déclenché les élections cette fin de semaine, en prévision du scrutin du lundi 3 octobre. Dans Côte-du-Sud, la lutte s’annonce intéressante.

Mentionnons d’abord que la CAQ a confirmé que le directeur du camp musical de Saint-Alexandre Mathieu Rivest était le candidat du parti dans le comté. Que ce soit comme gestionnaire, pédagogue, musicien, chef d’orchestre ou bénévole, Mathieu Rivest s’implique dans la région depuis plus de 25 ans. En plus d’assurer la direction du camp, il enseigne la musique au Cégep La Pocatière depuis 18 ans et a également assumé, en 2019, la direction par intérim du Centre d’études de Montmagny. Il succède à la députée sortante Marie-Eve Proulx, qui s’est désistée le 22 août dernier.

Parti libéral

Après s’être rallié à Marie-Eve Proulx lors de l’élection de 2018 et avoir critiqué les libéraux à plusieurs reprises dans le passé pour sa réforme du réseau de la santé, l’homme d’affaires de La Pocatière Sylvain Lemieux est celui qui porte les couleurs libérales dans Côte-du-Sud, en vue du scrutin. À son lancement, lorsqu’il a pris la parole, le principal intéressé s’est essentiellement vendu comme un homme d’affaires depuis plus de 40 ans, lui qui est propriétaire d’un garage dont il a diversifié les activités dans la location de véhicules, l’entreposage et le déneigement au fil des ans. Il a aussi misé sur ses implications dans la communauté, en évoquant notamment sa participation au conseil d’administration de Développement économique La Pocatière.

Québec solidaire

Le candidat pour Québec solidaire est Guillaume Dufour. Rappelons que Guillaume Dufour est père de famille, biologiste, enseignant en biologie au Cégep de La Pocatière et conseiller municipal à la ville de La Pocatière. Il est impliqué dans Québec solidaire depuis longtemps et a été candidat pour Québec solidaire dans la Côte-du-Sud lors des élections de 2018. Monsieur Dufour est convaincu de l’importance de s’engager immédiatement dans la lutte contre la crise climatique.

Parti conservateur

Le 11 mai dernier, Frédéric Poulin a annoncé qu’il sera candidat conservateur dans Côte-du-Sud. Producteur laitier et propriétaire de la Ferme Lilogru, Frédéric Poulin est bien connu sur la Côte-du-Sud pour avoir assumé la présidence de la fromagerie de L’Isle-aux-Grues durant quatre ans. Il poursuit aujourd’hui son implication au sein de cette coopérative comme administrateur, mais également en siégeant sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Sur le plan politique, Frédéric Poulin a déjà été maire de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues entre 2009 et 2013. Celui qui avoue n’avoir jamais songé à faire de la politique au provincial voit le rôle de député comme celui d’un « service public », un point sur lequel il a insisté à plusieurs reprises.

Parti Québécois

Finalement, le candidat pour le Parti Québécois dans Côte-du-Sud sera Michel Forget. Monsieur Forget est impliqué au Parti Québécois depuis de nombreuses années. Il a été successivement conseiller, agent officiel, président des circonscriptions de Kamouraska-Témiscouata et de Côte-du-Sud, en plus d’être candidat à l’élection du 8 décembre 2008 et à celle du 1er octobre 2018. Détenteur d’un baccalauréat en Informatique de génie de l’Université Laval, monsieur Forget œuvre au Cégep de La Pocatière depuis plus de 30 ans comme professeur d’informatique à l’enseignement régulier ainsi qu’à la formation continue et au soutien aux entreprises (Formation Extra). Il est membre des CA du cégep et du centre collégial de transfert technologique Solutions Novika.

Côte-du-Sud

La circonscription électorale de la Côte-du-Sud résulte de la fusion en 2011 d’une partie des circonscriptions de Montmagny-L’Islet et de Kamouraska-Témiscouata. Elle fait le pont entre les régions administratives de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, de Saint-André-de-Kamouraska à Berthier-sur-Mer et s’étend sur presque 200 km. Le 1er octobre 2018, la députée caquiste Marie-Eve Proulx avait été élue avec 54 % des voix, suivie de Simon Laboissonnière du Parti libéral (22%), Guillaume Dufour de Québec solidaire (11%), Michel Forget du Parti Québécois (10%) et Marc Roussin du Parti conservateur (2%) (NDLR : Pourcentages arrondis excluant les candidats des autres partis).