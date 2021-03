Le Pollux Band dans votre salon… ou aux Glacis

Après six mois sans jouer une seule note, les membres du Pollux Band ont décidé de ressortir leurs instruments et d’offrir un souper-spectacle virtuel accessible à tous, ainsi qu’aux Glacis pour les gens de zone orange, mais avec un nombre de places limitées.

Depuis leur dernier souper-spectacle le 18 septembre, les cinq membres du groupe de musique de l’Auberge des Glacis attendaient avec impatience que l’établissement revienne en zone orange pour retrouver leurs fans. Or, les mois ont passé et ils ont reçu de multiples courriels de clients qui souhaitaient que le groupe offre un spectacle virtuel, comme plusieurs artistes le font depuis la pandémie.

« On voulait que ce soit professionnel, en direct, et que l’on puisse avoir une interaction avec le public, comme cela se passe durant les vrais soupers-spectacles à l’Auberge », explique l’aubergiste-pianiste Nancy Lemieux. Le directeur général des Arts de la scène de Montmagny Christian Noël a tout de suite été charmé par l’idée et il a proposé de venir aux Glacis avec toute son équipe afin de diffuser le spectacle en direct. La possibilité d’ajouter un public a réjoui tout le monde.

Qui dit souper-spectacle aux Glacis dit aussi repas de roi. Le Chef Pascal Androdias et son sous-chef Julien Allard ont créé une boîte-repas délicieuse pour que les gens de l’extérieur puissent déguster les plats des Glacis en cinq services, tout en profitant du spectacle dans le confort de leur salon. Les boîtes seront livrées le jeudi précédent le spectacle afin que tout soit bien rendu pour le grand soir. Seulement 150 boîtes sont disponibles. L’événement est prévu le 20 mars à 19 h 30.