Une production sans paroles pour les 2 à 5 ans

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Desjardins accueilleront Le Cygne du Théâtre des Deux Mains le dimanche 21 mars à 10 h.

Étant donné que l’accueil des tout-petits et leurs familles devra se faire dans le respect des mesures sanitaires et que la proximité est un élément important pour ce public, les places seront très limitées.

D’après Le Vilain Petit Canard d’Andersen, Le Cygne raconte l’histoire d’un oisillon égaré, à la recherche de ses parents. Un pêcheur amateur attrape un œuf dans un étang. Soudainement, deux petites pattes craquent la coquille et voilà que sa prise commence à gambader jusqu’au poulailler le plus proche. Poules, poussins, canards et chouettes, nul ne lui ressemble… Il ira errant jusqu’au miroir d’une petite flaque d’eau, à la recherche d’indices sur ses origines et retrouvera enfin, non sans péripéties, sa véritable famille.

Andersen a écrit un conte sur la différence, le rejet et la quête de soi, et ce, avec une grande tendresse, où le langage, qui est celui du cœur, est d’une pureté réconfortante, malgré le drame qu’il nous expose.

Le public sera accueilli dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Il est recommandé d’acheter vos billets à l’avance. Ils sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.