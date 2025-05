Le potentiel des routes touristiques encore méconnu

Une récente enquête réalisée par Léger pour Tourisme Bas-Saint-Laurent révèle un paradoxe frappant. Si les routes touristiques du Québec sont largement connues et empruntées, celles du Bas-Saint-Laurent peinent à obtenir la reconnaissance qu’elles méritent. Pourtant, l’intérêt du public pour ce type d’expérience est bien réel.

Selon les résultats du sondage mené auprès de 1000 répondants, 67 % des personnes interrogées affirment connaître au moins une route touristique officielle au Québec. Certaines se détachent nettement du lot, comme le chemin du Roy (44 %), la Route des Vins (33 %) ou encore la Route du Fjord (26 %). Ces circuits bien établis semblent avoir acquis une véritable notoriété nationale.

En revanche, les trois routes touristiques du Bas-Saint-Laurent n’ont pas encore atteint un tel niveau de reconnaissance. Seulement 21 % des répondants disent connaître l’une ou l’autre des routes de la région. La plus identifiée est la Route des Navigateurs avec 19 %, alors que la Route des Frontières et celle des Monts Notre-Dame ne récoltent chacune que 2 % de notoriété. En termes de fréquentation, 13 % des personnes interrogées disent avoir déjà parcouru au moins une route touristique de la région.

Ce faible taux de reconnaissance ne signifie toutefois pas un désintérêt, loin de là. L’étude indique que 82 % des répondants auraient un intérêt à emprunter une route touristique pour découvrir le Bas-Saint-Laurent, et 36 % se disent même très intéressés par une telle aventure. Ce constat montre qu’il existe un appétit manifeste pour une offre mieux structurée et mieux promue.

Ce type de données est précieux pour orienter les décisions de développement touristique. Loin d’être un simple outil de mesure, le sondage sert à mettre en lumière les écarts entre la qualité réelle des attraits régionaux, et leur perception à l’échelle provinciale. Il fournit aussi une base concrète pour guider les campagnes de promotion, et ajuster les messages destinés à capter l’attention des voyageurs québécois et d’ailleurs.