Le préfet de Kamouraska réagit

L’actuel préfet de Kamouraska, Sylvain Roy, a réagi à la prise de position publique de 9 maires de la MRC en faveur de son opposante à la préfecture, Nancy Dubé.

« Vous venez de comprendre l’importance numéro 1 d’avoir opté pour une préfecture élue par une population civile», dit-il, en référence au fait que ce ne sont plus les maires qui élisent le préfet, mais bien la population, par suffrage universel.

Du reste, M. Roy précise qu’il fera campagne sur le terrain, même s’il ne pourra pas être aussi présent qu’il le souhaiterait. «L’agenda est fort chargé. L’exécutif d’un gouvernement demeure en poste même en campagne et je le serai jusqu’à la nouvelle assermentation, après l’élection du 2 novembre.» (ML)