Le premier ministre confirme des appels d’offres de 1000 MW en énergie éolienne

« Il n’y a pas si longtemps, on était dans la situation inverse. On avait des surplus d’énergie pour les 20 prochaines années. C’est là qu’on a lancé l’idée que le Québec devienne la batterie verte de l’Amérique du Nord. Certains ont ri », a dit le premier ministre, en rappelant les ententes conclues depuis avec l’État de New York.