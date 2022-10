Le premier Rendez-vous affaires 2022 s’avère incontournable

Les entreprises et organisations, ainsi que la communauté politique, ne voulaient vraisemblablement pas manquer le premier Rendez-vous affaires 2022 tenu au Centre Bombardier les 13 et 14 octobre.

« On fait partie de la région, on veut être partenaire du réseau. C’est une belle occasion pour avoir un échange avec les autres entreprises, autant pour trouver des nouveaux travailleurs que des sous-traitants », a dit Christian Gagnon de Rousseau Metal.

L’usine Alstom était représentée, désireuse de faire connaître le nom d’Alstom dans la région, après les décennies de Bombardier. « On est ici aussi pour le recrutement, on cherche beaucoup de soudeurs ces temps-ci », a dit Alicia Roy du département des Ressources humaines.

L’événement avait comme objectif de trouver des solutions aux enjeux que vivent les entreprises de la région et les aider à apprendre à se connaître. Bernard Généreux soulignait qu’au terme de ses tournées entrepreneuriales, touristiques et agricoles, il constatait que « l’on ne se connaît pas beaucoup ». Il souhaitait que les entreprises se rencontrent pour créer des liens et, qui sait, signer des contrats de sous-traitance ou trouver de la main-d’œuvre.