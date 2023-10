Le programme ALUS prend officiellement racine en Chaudière-Appalaches

Le programme ALUS a officiellement été lancé en Chaudière-Appalaches, le mercredi 11 octobre 2023, en collaboration avec la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches. À la Ferme Paularo de Saint-Vallier s’est déroulé le lancement du programme très attendu, autant par différents intervenants qui militent en faveur des pratiques agricoles durables que par les producteurs de la région.

Les quelque cinquante personnes présentes, issues de divers milieux, ont eu droit à des présentations de chercheurs et de spécialistes, en plus de visiter la coulée agricole de la Ferme Paularo, un projet ALUS mené par le propriétaire de la ferme. Un dîner a été servi sur place, lors duquel les participants ont eu l’occasion d’échanger avec les intervenants et de poser leurs questions sur le programme.

ALUS est un programme national qui existe depuis près de vingt ans et qui est établi au Québec depuis 2016. En plus de favoriser le leadership agricole, il permet de tisser des liens avec différents acteurs intéressés par les pratiques agroenvironnementales. Au Québec, ALUS est le seul programme à offrir une compensation financière à ceux qui décident de réaliser des aménagements écologiques sur leur terre, favorisant ainsi la biodiversité, afin de répondre aux enjeux agricoles et environnementaux de leur région. Maintenant présent sur le territoire, ALUS entend multiplier le nombre de projets écologiques en Chaudière-Appalaches.

Les producteurs qui souhaitent soumettre un projet dans le cadre du programme peuvent contacter Isabelle Lessard à ilessard@upa.qc.ca, ou au 418 386-5588, poste 2006. La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches remercie ALUS pour son appuie lors de la mise sur pied du programme, ainsi que le Bureau d’Écologie Appliquée.

Source : Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches