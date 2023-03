Le programme aux célébrations locales de la Fête nationale est maintenant disponible

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches est heureuse d’inviter les organismes admissibles de la région Chaudière-Appalaches qui souhaitent mettre en œuvre des festivités officielles dans le cadre de l’édition 2023 de la Fête nationale du Québec à soumettre une demande par le biais du Programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF).

En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le MNQ, le PAF vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et tous les Québécois. « La Fête dans Chaudière-Appalaches c’est un rassemblement unique à l’image des gens de notre grande région et elle est sans contredit un rendez-vous de fierté incontournable pour les villes et les villages de chez-nous », a déclaré Lise Beaudet, présidente de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu’au 11 avril 2023 pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s’informer auprès de leur mandataire régional, SNQ Chaudière-Appalaches, ou encore se rendre sur fetenationale.quebec pour accéder au formulaire.

Source : SNQ Chaudière-Appalaches