Le projet de dôme multisport en Côte-du-Sud abandonné

Malgré des années de travail et de concertation, la MRC de Montmagny, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) et la Ville de Montmagny ont dû prendre une décision difficile en abandonnant, faute de financement adéquat, le projet de dôme multisport qui devait offrir aux citoyens de la Côte-du-Sud une infrastructure sportive couverte durant l’hiver.

Malgré les efforts déployés pour boucler le montage financier, un manque à gagner de 1,2 million de dollars persistait, rendant le projet difficilement viable. En outre, les projections révélaient des problématiques liées aux revenus prévisionnels et à l’augmentation des frais d’exploitation.

Face à un contexte économique incertain, et à la nécessité d’optimiser les ressources depuis décembre 2024, les partenaires ont préféré agir de manière responsable en assurant une saine gestion des fonds publics. Par ailleurs, les partenaires potentiels de financement sont déjà fortement sollicités régionalement pour un autre projet majeur, en l’occurrence le Complexe culturel et sportif. Annoncé en août 2024, ce projet nécessite encore 1,5 M$ de financement provenant du milieu.

« C’est avec une profonde déception que j’accueille la nouvelle de l’abandon du projet de dôme pour la surface multifonctionnelle de Montmagny. Ce projet était porteur d’espoir, non seulement pour nos jeunes athlètes qui auraient pu s’entraîner dans des conditions optimales tout au long de l’année, mais également pour la communauté tout entière, en promouvant un mode de vie actif et sain. La décision, dictée par un déficit de financement et des contraintes économiques, met en lumière les défis persistants que nous rencontrons dans le financement de nos infrastructures publiques. Il est crucial de réfléchir à des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles financiers, et réaliser des projets qui renforcent le tissu social et économique de notre région », déclare au Placoteux Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny.

Un contexte changeant pour le Centre de services scolaire

Les nouvelles orientations gouvernementales en matière d’éducation ont contraint le CSSCS à revoir certains partenariats afin de limiter l’impact sur ses ressources humaines, matérielles et financières. Priorisant sa mission première, soit les services aux élèves, le CSSCS ne pouvait plus envisager de contribuer à d’éventuels déficits d’exploitation ni mobiliser des ressources pour gérer une infrastructure sportive.

La MRC, le CSSCS et la Ville de Montmagny restent toutefois engagés à développer l’offre sportive et récréative de la région. Leur priorité est maintenant de mener à bien le projet du Complexe culturel et sportif, afin d’offrir à la population de nouvelles installations dans les meilleurs délais. « Depuis l’annonce du projet de dôme, la donne a changé : le contexte économique est incertain, le secteur de l’éducation a de nouvelles orientations gouvernementales à respecter, et le volet culturel du Complexe culturel et sportif doit encore trouver 1,5 M$ pour se concrétiser. Afin que la population puisse en bénéficier le plus rapidement possible, tout en assurant une saine gestion des fonds publics, le projet de dôme a dû être écarté. Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur, mais était celle qui s’imposait en raison du 1,2 M$ manquant pour compléter le montage financier. Nos énergies seront maintenant dirigées vers le Complexe culturel et sportif », conclut Marc Laurin, maire de Montmagny.

Bien que cette annonce puisse décevoir certains citoyens, les partenaires estiment qu’il s’agit de la décision la plus responsable. Ils tiennent à remercier chaleureusement les citoyens, les entreprises et les organismes qui ont soutenu le projet au fil des années.