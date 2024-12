Le Radiothon de Noël revient pour une quatrième édition

Après le succès des éditions précédentes, le Radiothon de Noël de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est de retour. Animé par le populaire Richard Bossinotte, l’événement présenté par les caisses Desjardins du Kamouraska aura lieu le dimanche 8 décembre de 12 h à 17 h sur les ondes de CHOX-FM 97,5.

« Chez Desjardins, nous croyons fermement à l’importance de soutenir les événements qui favorisent le dynamisme et le bien-être de notre communauté », affirme André Vézina, administrateur de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Pour les organisateurs, cette collaboration renforce les liens entre les partenaires locaux et les habitants de la région.

Sous le thème festif de Noël, les auditeurs auront l’occasion d’écouter des chants traditionnels, des témoignages touchants et des entrevues avec le personnel de la santé. « Nous voulons que la communauté comprenne l’impact des actions de la Fondation sur le milieu », précise Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Des initiatives variées pour soutenir la Fondation

La nouveauté est une loterie où plus de 1500 $ en prix sont en jeu. Les billets, vendus au coût de 5 $, donneront accès à des tirages dont le premier prix s’élève à 536,82 $. De plus, le populaire animateur Marto Napoli contribuera en mettant aux enchères dix bûches de Noël et dix paires de billets pour un match de hockey Senior AAA de Bellechasse.

Les chansons personnalisées, à 100 $ chacune, reviennent également cette année, avec l’incontournable Noël au camp de Tex Lecor, qui sera mis aux enchères le jour de l’événement. Pour les donateurs, plusieurs options sont disponibles : dons en ligne, campagne postale ou contribution directe dans des kiosques situés à La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Fondation : www.fondationhndf.ca.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima