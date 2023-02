Le rendez-vous des travailleurs autonomes vise juste dans L’Islet

Malgré que le déploiement du projet-pilote ne soit qu’à mi-chemin, le comité organisateur derrière Le rendez-vous des travailleurs autonomes dans la MRC de L’Islet, composé du Carrefour jeunesse emploi Région L’Islet (CJE), du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et de la MRC de L’Islet, tenait à partager son enthousiasme face à l’accueil du projet chez les professionnels visés et par rapport à l’expérience unique et formatrice que le comité organisateur vie à chaque rencontre en côtoyant les participants.

« C’est une source incroyable d’informations qui nous permettra d’aiguiller nos prochaines actions, mais aussi de garder le lien avec ces personnes derrière une formule d’affaires de plus en plus présente et importante dans le milieu. Nous avons des gens aux talents exceptionnels et tellement créatifs chez nous qu’il faut bien s’en occuper », mentionne d’une voix, le comité organisateur.

Avec une première cohorte dont presque toutes les places ont été comblées, et qui a débuté le 16 janvier dernier, il n’est pas trop tôt pour dire qu’il y avait bel et bien un besoin. Les travailleurs autonomes sont très nombreux sur le territoire de la MRC de L’Islet — plus d’une centaine! —, et leur succès contribue à la vitalité de l’économie locale. Il est important de leur fournir tous les outils et le soutien nécessaires pour les aider à rester en affaires et pour se développer.

« C’est une bouffée d’air frais que de se retrouver avec d’autres travailleurs autonomes qui partagent sensiblement les mêmes enjeux et la même réalité. Ça nourrit notre feu! Ces rencontres m’aident à me présenter fièrement comme travailleur autonome, et depuis que je participe à ces rencontres, je me félicite d’avoir fait ce choix. En échangeant avec les autres, on voit qu’il y a des solutions et que l’avenir est très prometteur pour les travailleurs autonomes comme nous », mentionnent tour à tour les participants.

Les thèmes abordés pendant les rencontres prévues d’ici la fin mars concernent entre autres la gestion de la solitude, saisir les opportunités, préserver ou retrouver son équilibre de vie – conciliation vie personnelle/travail —, connaître et reconnaître ses limites, développer des partenariats et le réseau de contacts. La participation à cette cohorte est un pas dans la bonne direction et s’aligne totalement avec les objectifs du projet initial. À la suite des premiers constats observés, le comité organisateur pense déjà à planifier le lancement d’une deuxième cohorte, tellement le besoin est présent.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet