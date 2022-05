Le retour du Marché des produits alimentaires et artisanaux de Saint-Denis

Le Marché des produits alimentaires et artisanaux de Saint-Denis-De La Bouteillerie est de retour après une pause de deux ans. Cette 16e édition accueillera les visiteurs au Complexe municipal le vendredi 22 juillet, de 10 h à 18 h, et le samedi 23 juillet, de 10 h à 17 h.

Créé pour offrir une vitrine aux producteurs et transformateurs alimentaires ainsi qu’aux artisanes et artisans de la région, le Marché favorise les contacts entre producteurs, entreprises et artisans locaux et leurs clients potentiels. Il veut réaffirmer l’importance du commerce de proximité.

Cette année, l’organisation recevra de nouveaux exposants, autant en agroalimentaire qu’en artisanat, ce qui confère un caractère de nouveauté à chacune des éditions et alimente la curiosité ou l’intérêt des visiteurs.