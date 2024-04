Le rockonteur à l’assaut du Kamouraska et de L’Islet

De passage récemment sur les ondes de la télévision communautaire du Kamouraska, le rockonteur Éric Gagné a annoncé que son nouveau spectacle sera présenté à neuf reprises au courant de l’été 2024 à Cacouna. Ayant obtenu l’an dernier un succès pour ses cinq représentations dans ce village situé dans la MRC de Rivière-du-Loup, il sera également de passage le 8 août à L’Islet dans la Petite chapelle, en collaboration avec Arts et Culture de L’Islet. Le Kamouraska demeure également dans sa mire.

Auteur, compositeur et interprète, l’artiste de 53 ans a été surpris par l’accueil du public en lien avec son dernier spectacle, obtenant au passage des salles avec un auditoire imposant. Mélangeant ainsi humour et émotions, sa nouvelle œuvre se veut une ode à la « faisance » à travers deux univers, soit celui de son village natal (Cacouna), et celui de ses expériences vécues dans un milieu agricole.

Il se pourrait même que la Municipalité de Cacouna en fasse une activité récurrente en tourisme culturel, qui aiderait du même souffle à redynamiser la région en faisant revivre l’esprit communautaire autrefois si présent dans nos localités. « L’idée, notamment, est de faire revivre les rassemblements locaux comme il y en avait jadis dans les villages du Québec. Nos aïeux n’avaient pas accès à des subventions pour faire des activités, entre autres le carnaval d’hiver. Pourtant, on finissait malgré tout par s’organiser avec la participation des citoyens de la place », a-t-il avoué au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique.

Se décrivant comme étant une sorte de Fred Pellerin « mais sans les lutins », Éric Gagné croit que son nouveau spectacle plaira aux plus jeunes comme aux plus vieux. Selon lui, il s’agit d’une œuvre rassembleuse alliant anecdotes et musique, avec un lexique propre au rockonteur, et assaisonnée au passage de plusieurs effets visuels, tout en étant d’un prix abordable. « Chaque personne qui vient à mon show sort de la salle avec le sourire. Ça lui permet ainsi d’oublier momentanément ses soucis. Par ailleurs, même si plusieurs de mes anecdotes sont fortement reliées à mon village natal, la plupart des spectateurs se reconnaissent dans mes propos, puisque souvent, ils ont vécu des événements similaires », a-t-il ajouté.

Bien qu’Éric Gagné n’ait pas encore de date programmée au Kamouraska pour son prochain spectacle, il a cependant bien l’intention de s’y produire ultérieurement, car c’est une région qu’il affectionne particulièrement. « Mon nouveau spectacle a également beaucoup d’atomes crochus avec le vécu au Kamouraska, comme dans bien des régions au Québec. Avec le succès obtenu concernant ma première prestation, je pense sincèrement que je pourrais énormément apporter du positif ailleurs avec ma nouvelle production », a expliqué l’artiste.

Il sera d’ailleurs toujours possible d’assister à sa nouvelle prestation ainsi qu’à sa précédente à la salle paroissiale de Cacouna, chaque samedi de l’été à partir du 29 juin jusqu’au 31 août 2024. Le rockonteur, c’est finalement du théâtre musical avec son lot d’humour. Je vous y attends en grand nombre! », a conclu avec enthousiasme celui qu’on surnomme « Gagné ».