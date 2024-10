Le Rockonteur sera de passage à SJPJ

Ayant connu un succès avec ses neuf représentations l’été dernier à Cacouna, dans la MRC de Rivière-du-Loup, le Rockonteur Éric Gagné sera de passage le vendredi 8 novembre prochain au café culturel Tempête situé à la Maison communautaire Joly au 318, rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli. Pour cette prestation, le Cacounois d’origine fera la première partie d’un programme double avec Todd Picard.

En ouverture, le Rockonteur avec son spectacle Lafaisance amènera le public dans son univers souvent drôle, parfois touchant, à l’aide de ses histoires et de ses chansons originales appuyées par des projections. Auteur, compositeur et interprète, l’artiste de 53 ans a récemment été surpris par l’accueil du public à son dernier spectacle, obtenant au passage des salles avec un auditoire imposant. Mélangeant humour et émotions, sa nouvelle œuvre se veut une ode à la « faisance » à travers deux univers, soit celui de son village natal (Cacouna), et celui de ses expériences vécues dans un milieu agricole.

En fermeture, l’incroyable Todd livrera ses chansons déjantées et percutantes avec sa dégaine particulière et son monde bien à lui car, dit-on, « Todd, il faut le vivre! ».

« Se déplacer, voir les gens, c’est le leitmotiv de ma vie artistique. Et avec Todd Picard en plus, c’est le parfait bonheur! », déclare le Rockonteur au Placoteux lors d’un bref échange.

Les billets seront disponibles le soir même à l’entrée du café culturel Tempête, au coût de 10 $.