Le Roman policier en Amérique française, tome 3

Non seulement le nombre de publications a-t-il explosé, mais plusieurs nouvelles collections ont vu le jour, certaines même chez des éditeurs non spécialisés, qui ont flairé la bonne affaire. Dans Le Roman policier en Amérique française −3, Norbert Spehner poursuit le travail d’analyse amorcé dans les deux premiers volumes en présentant et en commentant l’ensemble de la production de la dernière décennie, tout aussi remarquable. Certes, avec la franchise sans concession qui le caractérise, et parfois même un certain humour, Spehner encense les bons élèves et gronde les cancres de la classe… Mais son regard averti l’amène aussi à faire le point sur un genre qui prend de plus en plus la place qu’il mérite dans notre littérature nationale, mais aussi à l’échelle internationale.