Une exposition pour tourner la page sur la pandémie

« Les masques, on les porte depuis tellement longtemps, que je me disais qu’il fallait trouver un moyen de rendre ça plus gai. J’appréciais beaucoup le travail de Nathalie qui a l’habitude de peindre des visages. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose là qu’on pouvait joindre », résume Causette.