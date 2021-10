Le Salon agro-machinerie revient cet automne

« La très grande majorité des entreprises agricoles terminent leur exercice financier le 31 décembre. Fiscalement, la fin d’année représente pour elles un moment plus propice aux acquisitions, et nous, ce qu’on veut, c’est que nos exposants fassent des affaires, le but premier du Salon », a résumé Jean D’Amour.

« Le hall d’entrée et la glace du Centre Bombardier sont loués à 100 %. Il nous reste peut-être trois ou quatre espaces dans la salle au deuxième étage », a précisé Véronique Michaud, qui rappelle que les exposants participants à la première édition étaient repartis satisfaits et avec des carnets de commandes bien garnis.

Près de 3000 visiteurs avaient franchi le tourniquet lors de la première édition en 2020, provenant d’un peu partout au Bas-Saint-Laurent et dans Chaudière-Appalaches. Les promoteurs espèrent dépasser ce nombre cette année, d’autant plus qu’ils ont senti une forme d’impatience chez les exposants et les producteurs agricoles de se retrouver après plus d’un an et demi de pandémie.