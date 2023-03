Le Salon de l’habitation et du plein air Lorendo Portes et Fenêtres retrouve sa plage horaire habituelle

Présenté par Meubles RD, le Salon de l’habitation et du plein air Lorendo Portes et Fenêtres renoue cette année avec sa période habituelle, soit les 31 mars, 1er et 2 avril.

« En 2023, les effets et les contraintes de la pandémie sont derrière nous. Tout ceci fait en sorte que nous serons de retour le premier week-end d’avril, au grand plaisir de nos exposants et des nombreux visiteurs attendus. L’année dernière, nous avions dû tenir l’événement à une période moins propice, mais nous voici de retour à la normale », se réjouit Karine Turcotte, directrice événementiel chez Étincelle Événements.

Au total, ce sont près d’une centaine d’exposants issus des domaines de l’habitation et du plein air qui seront encore une fois regroupés au Centre Premier Tech et dans le Stade de la Cité des Jeunes.

La Zone Saveurs et découvertes IGA Extra Rivière-du-Loup fera découvrir de nombreux artisans et producteurs agroalimentaires régionaux.

La zone familiale Hyundai Rivière-du-Loup, de retour cette année, promet quant à elle d’intéresser les jeunes comme les moins jeunes avec plusieurs nouveautés dont l’autobus-arcade de La Pièce – Divertissement mobile et le tournoi de jeux de table animé par les Dés-Tendus.

« Notre site web (www.salonhabitationrdl.com) a été revampé en entier et permet désormais à nos visiteurs de se procurer leurs billets en ligne. Notre plateforme web est donc maintenant complète et propose une foule d’informations pratiques sur le Salon dont un plan interactif des exposants qui seront présents », conclut Karine Turcotte.

Source : Étincelle Événements