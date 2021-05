Le Semoir : Verger de l’Évolution lance un 2e appel de candidature

Le Semoir, une initiative d’écoéducation panquébécoise dont le but est de former les écocitoyens de demain, lance le 2e appel de candidatures de son programme pédagogique local ; Le Verger de l’Évolution. Les écoles des régions de Montmagny, L’Islet et Kamouraska sont invitées à soumettre la participation de leur classe de 4e année d’ici le 27 juin prochain.

Si Le Semoir est en mesure de lancer ce 2e appel vers les écoles en vue de la prochaine rentrée scolaire, c’est notamment grâce à la participation de l’entreprise lisletoise LG Cloutier, spécialiste de l’usinage industriel. « C’est une fierté de soutneir ce projet avec lequel nous partageons les mêmes valeurs. Le défi climatique passe par l’éducation et ça prend des initiatives hors-du-commun pour préparer nos jeunes », explique Valérie Rancourt-Grenier, directrice des ressources humaines et du marketing chez LG Cloutier. L’entreprise familiale fondée en 1979 s’engage à verser 5000 $ par année pendant trois ans afin de permettre la participation de deux classes jusqu’en juin 2024.

D’autres partenaires ont également joint les rangs dans les dernières semaines, comme Bo.Mont Expert. « L’avenir de nos enfants, c’est d’une grande importance », explique Jean-François Boucher, propriétaire de l’entreprise de déménagement, d’entreposage et de transport spécialisé. Les organisations Le Labo – Solutions brassicoles, Atelier Guy Architecte, Arpentage Côte-du-Sud et la Municipalité de L’Islet complètent le portait des partenaires qui financeront la participation de six nouvelles classes l’automne prochain. « C’est vraiment incroyable comment les acteurs du milieu embarquent dans l’aventure. Ça nous permet de progresser. Et on sait qu’il faut augmenter la cadence face à la crise du climat », explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution, qui chapeaute Le Semoir.