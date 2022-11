Le sentier de l’horreur : une première à Saint-Bruno-de-Kamouraska

Frissons et cris d’épouvante étaient de la partie le samedi 29 octobre en soirée à Saint-Bruno-de-Kamouraska. À 20 h, les adeptes de l’Halloween et de sensations fortes avaient rendez-vous dans le centre du village. Après avoir reçu quelques consignes, les participants se sont lancés par petits groupes dans le sentier de randonnée, balisé pour l’occasion de faibles lueurs.

« Pour adolescents et adultes avertis » disait l’invitation du Comité des loisirs de la municipalité. À en croire les hurlements et les rires nerveux qui s’échappaient de l’endroit, on comprend que les comédiens ont tout donné pour faire de la soirée un « supplice » mémorable. Et la voûte étoilée de Saint-Bruno, parfaitement visible ce soir-là, ajoutait à la magie du moment.

Organisé grâce au soutien financier de la MRC de Kamouraska, le projet a été réalisé en trois semaines à peine, et le nombre de « victimes » a dépassé largement les prévisions. Devant l’enthousiasme général, on nous promet que le sentier s’ouvrira de nouveau l’an prochain en version « horriblement » améliorée, et assortie d’une soirée dansante à la salle municipale. Tout le Kamouraska sera invité à venir y chercher sa dose annuelle de frissons.

Source : Guylaine Saint-Pierre