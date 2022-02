Le Souper des saveurs remis en octobre 2022

Pour une troisième année consécutive, le contexte pandémique et les mesures mises en place par le gouvernement ne permettent pas de tenir le traditionnel Souper des saveurs du Club Richelieu, prévu initialement le 26 mars 2022.

Comme l’organisation croit pouvoir relancer ses activités sous peu, elle reporte le souper au 15 octobre 2022 à 18 h au Centre Bombardier.

L’enthousiasme avec laquelle la population appuie le Club Richelieu est le moteur important de sa volonté à offrir le plus tôt possible un événement unique et sécuritaire qui permettra de poursuivre ses engagements financiers envers les jeunes et les autres institutions.

Source : Club Richelieu