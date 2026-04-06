Le Spectacle de la relève revient pour une cinquième édition à Sainte-Perpétue

La relève artistique de la région sera à l’honneur le 18 avril prochain, alors que la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud présentera la cinquième édition de son désormais attendu Spectacle de la relève.

L’événement se tiendra dès 19 h 30 à la Médiathèque, située sur la rue de l’Église à Sainte-Perpétue. Pour l’occasion, plusieurs jeunes artistes monteront sur scène afin de partager leur passion, lors d’une soirée qui promet d’être à la fois énergique et inspirante.

L’activité vise à offrir une vitrine aux talents émergents du milieu, tout en permettant au public de découvrir la richesse artistique locale. Musique et passion seront au rendez-vous, dans une ambiance conviviale qui met de l’avant la fierté de la relève d’ici. « Venez encourager de jeunes artistes passionnés qui vous offriront un spectacle rempli de musique, de créativité et d’authenticité », invitent les organisateurs.

Accessible à tous, l’événement propose une tarification abordable afin de favoriser la participation du plus grand nombre. L’entrée est fixée à 12 $ pour le grand public, et à 10 $ pour les membres et les étudiants, tandis que les enfants de 12 ans et moins pourront y assister gratuitement.

Au fil des années, le Spectacle de la relève s’est imposé comme un rendez-vous rassembleur dans la communauté, permettant de mettre en lumière la nouvelle génération d’artistes tout en créant un lien direct entre les créateurs et leur public. Une soirée qui s’annonce, encore une fois, riche en découvertes et en émotions.