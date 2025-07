Le succès retentissant de Rose Végane Alimentation

À bord d’un camion-restaurant aussi éclatant que sa fondatrice, Rose Végane Alimentation sillonne les routes du Québec depuis le début de l’été, apportant avec elle bien plus que des plats végétaliens sans gluten et des desserts crus. C’est en effet toute une philosophie de vie que Rose Hamel, 29 ans, souhaite partager avec sa clientèle, soit une approche de l’alimentation profondément liée à sa propre guérison.

Originaire de Sherbrooke, Rose œuvrait dans le milieu du cinéma comme maquilleuse et spécialiste en effets spéciaux, ayant notamment travaillé sur des productions comme Brain Freeze et des séries du National Geographic. Elle s’établit dans la région en 2020, d’abord à La Pocatière, avant de s’installer définitivement à Saint-Jean-Port-Joli. Sa vie bascule lorsqu’elle est frappée par de graves troubles de santé inflammatoires, reliés notamment au stress.

« Les médecins m’ont dit que je resterais comme ça. Mais je ne voulais pas croire que ma vitalité était perdue à jamais. J’ai donc décidé de me reprendre en main… en changeant d’alimentation », raconte-t-elle. Elle amorce alors un virage complet vers une cuisine végétalienne, crue, biologique et sans produits transformés. Les résultats seront spectaculaires puisqu’elle verra ses symptômes complètement disparaître. « Je me suis dit qu’il fallait que je partage ça avec les gens. »

Cette transformation radicale a mené à la naissance de Rose Végane Alimentation. L’idée du camion-restaurant a germé en 2024, alors qu’elle travaillait comme cheffe à La Cambuse, l’épicerie en vrac de Saint-Jean-Port-Joli. Elle y proposa d’abord des desserts végétaliens faits maison, qui séduiront rapidement la clientèle. Puis, en décembre dernier, l’idée s’est finalement imposée. « Je voulais aller à la rencontre des gens, pour vrai, en chair et en os. Pas juste sur TikTok », explique celle dont les vidéos sur le sujet ont atteint parfois 70 000 vues.

Aujourd’hui, son resto ambulant propose une cuisine végétale, nourrissante, sans soya ni sucre raffiné, entièrement préparée à base d’ingrédients bruts et locaux. « Chaque bouchée est pensée pour nourrir avec conscience », affirme Rose Hamel, qui mise aussi sur des pratiques écoresponsables : emballages compostables, produits locaux, menus de saison.

Un talent reconnu

Son entreprise a rapidement attiré l’attention. Rose Végane Alimentation a été lauréate locale du défi OSEntreprendre – L’Islet, et a remporté le prix Flamme de face aux Dragons Montmagny-L’Islet. Elle a également obtenu l’aide du Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet ainsi que de Desjardins afin de se lancer officiellement en affaires.

Depuis ses débuts, le camion-restaurant de Rose a connu un franc succès. Lors de ses premières présences en festival, à Carleton et ailleurs, les files d’attente ont parfois eu raison de son inventaire. « Nos rouleaux de printemps sont partis comme des petits pains chauds ! On a dû doubler l’équipe sur place afin de bien répondre à la demande », raconte-t-elle en riant, soulignant au passage l’aide apportée par son conjoint dans cette aventure.

Rose n’aurait jamais cru à un succès aussi rapide. « Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. J’ai vraiment été surprise — et très heureuse — de l’accueil. », explique-t-elle avec les yeux brillants.

Mme Hamel sera présente dans plusieurs événements d’ici la fin de l’été, notamment à La Grand-Messe à Montmagny les 18 et 19 juillet. « Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière, Montmagny… ce sont des communautés dynamiques, généreuses, qui m’ont permis de rêver et de créer. Merci beaucoup ! », conclut-elle avec le sourire.