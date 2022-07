Le Symposium à la reconquête du Kamouraska

Des artistes-peintres déployés un peu partout sur le territoire du Kamouraska et qui s’inspirent des paysages qui font la renommée de la région, mais aussi des histoires des gens qu’ils rencontreront. Plus qu’un retour aux sources, c’est une reconquête du Kamouraska que le Symposium de peinture promet pour sa 27 e édition.

À l’image d’un artiste qui finit par s’éloigner de ses racines, le Symposium du Kamouraska a vécu la même chose ces dernières années. D’événement où les artistes-peintres arpentaient le territoire pour s’en inspirer et le mettre en valeur sur leurs toiles, le Symposium a tranquillement pris l’allure d’un « événement-galerie » circonscris aux trois sites de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Kamouraska et Saint-Germain-de-Kamouraska où l’aspect mercantile a pris le dessus pour certains sur la démarche artistique.

« On ne veut plus entendre quelqu’un dire : “Je ne reviens plus, je n’ai pas vendu !” Ce qu’on veut, c’est des artistes prêts à prendre une bonne bouffée d’air frais, de paysages, qui sont prêts à s’abandonner à une vacance de création, en étant alimentés par le contact avec leurs semblables ou la population locale. Et s’ils vendent quand même, tant mieux ! », s’exclame le président.

Un conseil d’administration renouvelé, la réalisation d’un plan quinquennal porté par cette « nouvelle » vision, un arrêt pandémique de deux ans et voilà le Symposium de nouveau sur les rails. De plus, l’événement reprend cette année sur une semaine comme jadis, du 17 au 24 juillet, sous la présidence d’honneur de Marie-Chloé Duval, en plus de proposer une panoplie d’activités partout au Kamouraska, mais laissées à la liberté des participants, ce qui ne semble pas déplaire, puisqu’une centaine d’entre eux ont confirmé leur présence à cette 27 e édition, ce qui est beaucoup plus que la dernière tenue à l’été 2019.

« On avait peur quand on a augmenté le nombre de jours à une semaine. Ce qui se véhiculait, c’est que ça ne fonctionnerait pas, que les artistes-peintres n’avaient pas assez de jours de congés ou de vacances pour se permettre ça. Finalement, on a eu raison. Comme on mise sur la liberté et l’expérience créative, plusieurs artistes-peintres qui nous avaient désertés dans le passé ont choisi de revenir. Ça nous conforte dans notre virage assumé et ce désir de repartir à la conquête du territoire », souligne Yves Ayotte.