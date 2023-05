Le Tremplin de Dégelis de retour pour une 23e édition

L’identité des 30 artistes de la relève en chanson et en humour qui prendront part à la 23e édition du Festival Le Tremplin de Dégelis est désormais connue. La liste complète peut être consultée au festivalletremplin.com.

Les artistes émergents auront la chance de se produire à la Place Desjardins de Dégelis devant plus de 2000 spectateurs, du 15 au 21 mai prochains. Au fil des ans, l’événement a propulsé sur la scène culturelle plusieurs personnalités québécoises, dont Sophie Pelletier et Klô Pelgag, toutes deux originaires du Kamouraska.

La programmation de la 23e édition revient à la formule prépandémique avec trois demi-finales suivies d’une finale lors de la journée de clôture du concours. Le porte-parole Jean-François Baril animera tous les spectacles sous la direction artistique de Sylvie DesGroseilliers.

L’artiste invité de cette année est Ludovick Bourgeois. Lors de leur prestation, les participants seront accompagnés par six musiciens professionnels sous la direction musicale de Sylvain Audet.

Les chanteurs et les humoristes de la relève auront l’occasion de rayonner dans cinq catégories : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (13-17 ans), Interprète (18 ans et plus), Humour (13 ans et plus) et Trampoline (12 ans et moins).

Un total de 50 000 $ sera remis en prix, bourses et formations aux participants du concours. La billetterie est disponible en ligne au festivalletremplin.com.

Source : Tremplin de Dégelis