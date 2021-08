Le triste destin de la rivière aux Perles

La réponse plus fascinante, c’est que les moules perlières sont des filtreurs redoutables : chacune d’elles peut filtrer 50 litres d’eau par jour et elles métabolisent 90 % des matières en suspension, y compris les pesticides, les nitrates et le phosphore des engrais agricoles — c’est déjà plus que suffisant pour les tuer. Mais il y a plus. Comme elles ne peuvent pas bouger, pour se reproduire, leurs œufs fécondés par le sperme flottant des mâles doivent se coller aux branchies des saumons et des truites pendant 10 mois avant d’être éparpillés un peu partout. Sauf que depuis les années 1970, la pollution de l’eau a fait fuir les truites et les saumons, et même les éperlans. La colonie de moules perlières s’est donc éteinte faute de se reproduire. C’est un secret bien gardé, mais il paraît qu’on en a retrouvé quelques-unes récemment dans la partie protégée de la rivière Ouelle ! Comme quoi on pourrait peut-être encore réparer le mal. Mais depuis la fin des années 1990, l’apport de nitrates et de phosphore provenant des fumiers, engrais chimiques et surtout des lisiers de porcs est tel que tout le système sanguin de la terre kamouraskoise est en état de dépassement de sa capacité de support de nitrates et de phosphore, et donc, en état de mort aquatique : on appelle ça l’eutrophisation des cours d’eau, c’est-à-dire leur vieillissement et leur mort prématurée et provoquée. D’où les algues et la turbidité.