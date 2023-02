Le troisième Salon de l’agro-machinerie veut s’adresser à « monsieur madame tout le monde »

Le troisième Salon de l’agro-machinerie aura lieu les 17, 18 et 19 mars prochain au Centre Bombardier de La Pocatière. Les promoteurs de cette édition mettent un point d’honneur à atteindre leur objectif de rejoindre tous les types de personnes baignant dans le monde de l’agriculture. « Nous souhaitons démocratiser le domaine agricole, le rendre accessible à un maximum de personnes, tout en faisant la promotion du savoir-faire d’ici », affirme Jean D’Amour, copropriétaire de Leva Stratégie.

Les exposants du Salon présenteront de l’équipement agricole tel que des tracteurs, mais aussi de la plus petite machinerie et des services professionnels comme le drainage et le chaulage. Il y aura également des commerçants vendant des produits pour animaux.

Tête-à-tête

Ultimement, M. D’Amour et sa collègue copropriétaire de Leva Stratégie, Véronique Michaud, veulent organiser un événement durant lequel les exposants et les agriculteurs pourront avoir des conversations en tête-à-tête pour trouver des manières de répondre aux besoins des visiteurs.

Le choix du mois de mars pour ce salon reflète cet objectif, en respectant les préférences des exposants et des visiteurs. « En automne, la machinerie va dans le garage. Les agriculteurs sont fatigués. Ils recommencent à penser à la machinerie agricole autour de l’hiver et du printemps », explique M. D’Amour.

Espaces à louer

Les promoteurs du Salon se réjouissent d’avoir réussi à remplir tout l’espace disponible à l’aréna du Centre Bombardier. Ils précisent cependant qu’il y a des espaces additionnels à louer ailleurs dans l’immeuble, dont le hall d’entrée.

La liste des exposants sera publiée sur la page Facebook du Salon agro-machinerie.