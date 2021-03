Le Vivoir : Inauguration d’un nouveau présentoir

Le Vivoir recevait récemment la visite du célèbre artiste peintre et lissier, Guy Lemieux, dans le cadre de l’inauguration d’un nouveau présentoir dédié aux arts visuels. En résidence au Vivoir durant tout l’été 2020, M. Lemieux s’est montré très généreux de son expérience et de son expertise en conseillant la jeune galerie d’art dans sa quête de professionnalisme et de notoriété.

Toujours à l’affût d’idées et d’outils inédits pour faire rayonner les œuvres de ses artistes collaborateurs, Le Vivoir s’est doté durant l’hiver d’un nouveau présentoir novateur. En effet, il s’agit de six immenses tiroirs verticaux sur lesquels des peintures et des tableaux sont accrochés de chaque côté. Les visiteurs peuvent ainsi faire coulisser ces grands tiroirs comme s’ils étaient dans l’arrière-boutique — un lieu rarement accessible aux visiteurs, mais pourtant ô combien enivrant.

Pour la galerie, ce nouveau présentoir permet de stocker les œuvres de façon sécuritaire et professionnelle en plus d’offrir un plus vaste choix. La présentation des tableaux sur les murs relève donc davantage d’une galerie d’art que d’une boutique depuis cet ajout, puisque la mise en valeur se fait de façon beaucoup plus dégagée. En effet, les œuvres affichées au mur sont maintenant plus espacées pour permettre aux observateurs de réellement se plonger dans l’univers de l’œuvre.

Le présentoir a été fabriqué sur mesure par Pier-Jules Robichaud, un jeune homme inventif et débrouillard habitant la région, où les matériaux ont d’ailleurs été achetés.

Pour Le Vivoir, c’est déjà un très grand honneur de présenter le travail de l’artiste peintre et lissier Guy Lemieux, et c’est une chance inestimable de pouvoir recevoir ses précieux conseils en prime. Notons que M. Lemieux est l’un des rares artistes à encore pratiquer la « haute-lisse », une technique de tissage sur un métier verticale, pour créer des tapisseries ornementales d’envergures. Plusieurs de ses œuvres font d’ailleurs partie de collection corporative prestigieuse et certaines ont été intégrées à l’architecture d’édifices gouvernementaux. M. Lemieux a fondé deux écoles au cours de sa carrière ; La Maison Routhier (1969) et le Centre de Formation Textile et Reliure du Québec — maintenant connu sous le nom de la Maison des Métiers d’Art du Québec (1986). Il a reçu plusieurs prix et bourses, dont le prix du développement culturel du Conseil de la culture de la région de Québec en 1997.

En effet, de par son désir que l’art de qualité rayonne dans la région, M. Lemieux s’est montré très généreux de ses idées d’améliorations, dont le nouveau présentoir fait partie. C’est donc avec enthousiasme et reconnaissance que Le Vivoir inaugurait ce nouveau présentoir en présence de M. Lemieux.