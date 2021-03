L’histoire de Rivière-Ouelle désormais à portée de main

Constatant un essor grandissant pour le tourisme généalogique, la municipalité de Rivière-Ouelle a pris l’initiative de faciliter l’accès à une partie de son patrimoine historique. En quelques clics via son site Internet, les passionnés d’histoire et ceux à la recherche de leurs ancêtres ont désormais accès à deux nouvelles sources d’information riches, actuelles et uniques dans la région.

L’idée a germé au tout début de la pandémie le printemps dernier. De fil en aiguille, à la suite de plusieurs semaines de travail consacré aux recherches historiques et à la programmation informatique du site Internet, ce qui était un projet il y a un an est maintenant devenu réalité.

Une frise chronologique du temps répertoriant plus d’une centaine de sujets s’ajoute aux pages du site Internet de la municipalité. Elle met entre autres de l’avant les événements marquants ayant jalonné l’histoire de Rivière-Ouelle, par exemple la concession de la seigneurie en 1672 par Jean Talon. Le monde contemporain est bien présent avec la mention du feu de tourbières en juin 2020. Cette éphéméride a pu être réalisée grâce à l’expertise des professionnels des Archives de la Côte-du-Sud et à la précieuse collaboration des bénévoles Mme Marie-Josée Lettre et de M. Roger Martin.

Au cimetière de Rivière-Ouelle, en mémoire aux personnes disparues, un Mémorial a été installé à l’entrée du Parc des ancêtres. Celui-ci permet, par sa conception, de localiser aisément l’emplacement où les personnes défuntes sont ensevelies. Désormais, avec la version Web disponible sur le site Internet de la municipalité, les amateurs d’histoire et de généalogie auront facilement accès à l’ensemble des informations comme s’ils étaient sur place. On y retrouve par exemple le plan du cimetière, les numéros de lot ou l’année du décès. Soulignons que Parcours Fil Rouge a collaboré à la réalisation de ce volet dynamique du Mémorial ayant reçu à cet égard une contribution financière de la SADC du Kamouraska. Mentionnons également que la version électronique du Mémorial sera mise à jour une fois par année.

« Nous sommes fiers de la mise en ligne de ces instruments de recherches généalogiques et historiques qui permettront de rendre facilement accessible une partie de l’histoire de Rivière-Ouelle. En plus de répondre à un besoin grandissant, ceux-ci seront bénéfiques pour l’ensemble de la région. C’est aussi une façon pour les citoyens de s’approprier davantage leur histoire, d’autant plus qu’en 2022, auront lieu les Fêtes du 350e de la municipalité », de déclarer le maire M. Louis-Georges Simard.

Le projet constitue un investissement global de 4 000 $ assumé entièrement par la municipalité de Rivière-Ouelle. Il a pu être réalisé grâce aux partenariats des Archives de la Côte-du-Sud, de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle, de la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse et de Parcours Fil Rouge.

Pour consulter ces nouvelles rubriques, cliquez directement sur les liens suivants :

Fil du temps : https://riviereouelle.ca/fr/municipalite/riviere-ouelle-au-fil-du-temps/le-fil-du-temps;

Mémorial : https://riviereouelle.ca/fr/municipalite/riviere-ouelle-au-fil-du-temps/memorial.