L’École de danse Chantal Caron performe dans Charlevoix

L’École de danse Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli a entamé sa saison 2025 avec éclat lors d’une compétition tenue du 4 au 6 avril au Manoir Richelieu de Charlevoix. Au total, 48 élèves y ont défendu les couleurs de l’établissement en présentant 11 chorégraphies dans des styles variés, du contemporain au hip-hop.

« Cette première compétition de l’année marque un jalon important pour nos élèves », affirme la directrice artistique Éléonar Caron St-Pierre, soulignant la qualité des prestations et la force d’interprétation des participants, qui ont su faire rayonner leur passion pour la danse sur cette scène prestigieuse.

Le groupe Dev.1 a remporté les honneurs avec la chorégraphie Qui je suis, obtenant la première place dans sa catégorie. Même résultat pour le groupe Dev.2 avec La suite, ainsi que pour le duo Retour en enfance, interprété par Camilia Rioux et Ély-Ane Chouinard. Du côté des prestations individuelles, Danaly Chamard St-Pierre a décroché une deuxième place avec son solo Liens, tandis que Cloé Robichaud en contemporain, et Kassy Pellerin et Janne Duchesne en hip-pop ont obtenu des troisièmes positions dans leurs catégories respectives.

Le groupe Dev.3, qui regroupe les danseurs les plus avancés, a pour sa part récolté une deuxième place en contemporain et une quatrième en hip-hop. Enfin, Alyson Rodrigue-Castonguay et Camilia Rioux ont obtenu chacune une quatrième place dans leurs disciplines respectives.

Les résultats obtenus reflètent le travail acharné de toute l’équipe pédagogique de l’école, notamment la contribution de la chorégraphe Mélanie Bourgault pour les prestations de hip-hop, et d’Éléonar Caron St-Pierre pour le contemporain. L’école souligne aussi l’appui essentiel de Vanessa Evangélista, répétitrice technique, dans la préparation des numéros.

Fondée il y a 39 ans, l’École de danse Chantal Caron accueille des danseurs de tous les niveaux à Saint-Jean-Port-Joli. Le spectacle de fin d’année sera présenté le dimanche 1er juin à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny, avec plus d’une centaine d’élèves sur scène.