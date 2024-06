L’École de danse Chantal Caron s’illustre

L’École de danse Chantal Caron participait récemment à la grande compétition Hit The Floor à Lévis. Il s’agit d’un immense rassemblement de danse et de l’une des plus grandes compétitions de danse au Québec.

Le groupe de Développement 2, comprenant 16 danseuses âgées entre 11 ans et 13 ans, a remporté la première place dans leur catégorie avec leur numéro intitulé Union. Les juges ont particulièrement apprécié les images chorégraphiques fortes qui se sont démarquées par leur originalité.

Le duo Grandir, interprété par Cloé Robichaud et Stella Picard, a remporté la deuxième place de sa catégorie. Une belle homogénéité entre les deux danseuses a été soulignée de la part des juges. Le groupe de Développement 3, composé des 12 élèves les plus avancés de l’école de danse, s’est quant à lui illustré avec leur chorégraphie Force. Les filles ont obtenu la troisième position sur un total de huit groupes dans la catégorie contemporain niveau compétition, 13-15 ans.

Finalement, l’émouvant duo Complice, de Kassy Pellerin et Juliette Renauld, est arrivé en sixième position dans la catégorie contemporain senior – 16 à 19 ans. Le grand public aura l’occasion d’apprécier les quatres chorégraphies lors du spectacle annuel de l’école de danse Chantal Caron, présenté le 2 juin à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny, à 13 h 30 et à 16 h, et rassemblant près de 100 élèves de l’école de danse.

Les quatres chorégraphies présentées à Hit The Floor sont des créations de Éléonar Caron St-Pierre, la directrice de l’institution. Une dernière compétition est à venir à Trois-Rivières pour les danseuses de l’école de danse afin de compléter cette année de danse.

Source : École de danse Chantal Caron