Légalisation du cannabis : De l’argent pour des projets et les municipalités

L’argent promis par le gouvernement provincial aux municipalités en lien avec la légalisation du cannabis fait son chemin au Kamouraska. Un peu plus de 26 000 $ seront distribués au prorata de la population des 17 municipalités du territoire et 20 000 $ ont déjà été versés à La Montée pour de la prévention.

Le programme d’aide du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) prévoyait un peu plus de 50 000 $ pour les années 2019 et 2020 dans toute la MRC de Kamouraska, soit environ 1,20 $ par habitant et par année. De cette somme, environ 26 500 $ seront redistribués entre les municipalités, La Pocatière et Saint-Pascal recevant la plus grosse part du gâteau en raison de leur population.