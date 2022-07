L’église de Mont-Carmel en situation précaire

Il est minuit moins une pour l’église de Mont-Carmel. Si des solutions ne sont pas trouvées rapidement, l’église sera fermée en novembre et s’il n’y a rien de concret, le processus d’abandon de l’église sera entamé par le conseil de Fabrique au printemps 2023.

«Un comité a été mis sur pied pour la transformation de l’église il y a quelques années, mais il n’y a pas de projet concret à ce jour malgré un travail d’arrache-pied», résumait la marguillière et secrétaire d’assemblée Michelle Plourde. Un projet de transformation pourrait permettre d’obtenir du financement de programmes gouvernementaux.

Il a donc été annoncé qu’un second point d’information sera fait à l’automne, mais on envisage de fermer le chauffage de l’église dès novembre. Si rien de concret ne ressort du comité de suivi, le conseil de Fabrique va abandonner l’église au printemps. Selon Mme Plourde, la Municipalité n’a pas manifesté d’intérêt pour en faire l’acquisition.

L’argent ainsi qu’une vie pastorale quasi inexistante semblent être les problèmes principaux de l’église qui tient des messes aux deux semaines. La Fabrique reçoit une réponse à la hauteur de 23 % pour la capitation et on compte entre 11 et 30 participants aux messes incluant la chorale.