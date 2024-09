L’église de Saint-Denis-De La Bouteillerie dévoile ses trésors

La fréquentation des églises n’est plus ce qu’elle était. Il n’en demeure pas moins que plusieurs demeurent des joyaux patrimoniaux qui recèlent de véritables trésors. Les Journées du patrimoine religieux, qui seront de retour au Bas-Saint-Laurent pour une septième édition les 6, 7 et 8 septembre, proposent de les découvrir.

Des centaines de lieux de culte ouvriront leurs portes partout au Québec à cette occasion pour dévoiler leur histoire, leur architecture, et leur rôle au sein des communautés locales. Parmi les sept sites inscrits dans la région, l’église de Saint-Denis-De La Bouteillerie se distingue par son riche passé et son architecture imposante qui attire l’attention de nombreux amateurs de patrimoine.

Située en hauteur, avec sa façade tournée vers le sud, l’église de Saint-Denis-De La Bouteillerie est un point de repère dans la région. Construite entre 1886 et 1887 selon les plans de l’architecte David Ouellet, l’église de style néogothique impressionne par ses dimensions, avec une hauteur de 120 pieds du sol jusqu’à la croix qui couronne son clocher. L’édifice reflète le savoir-faire des artisans de l’époque, et témoigne de la ferveur religieuse qui animait la communauté de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Visites libres et guidées

Lors des Journées du patrimoine religieux, les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’intérieur de ce bâtiment historique lors d’une visite libre prévue le dimanche 8 septembre de 13 h à 15 h. Des guides seront présents pour raconter l’histoire des lieux, et partager des anecdotes sur les trésors cachés de l’église. Parmi les éléments notables, on trouve une exposition de vêtements sacerdotaux de différentes époques, avec des tableaux explicatifs et des photos qui dévoilent les codes de couleurs et leur usage au fil des saisons liturgiques. De plus, des pièces remarquables, dont un dais utilisé lors des processions, seront également exposées, offrant un aperçu unique des traditions religieuses d’autrefois.

Afin de valoriser cet héritage, la fabrique de Saint-Denis-De La Bouteillerie offre aussi des visites de découverte chaque mercredi de 14 h à 16 h, jusqu’à l’Action de grâce.

Partout au Bas-Saint-Laurent

Outre l’église de Saint-Denis-De La Bouteillerie, vous pourrez lors des Journées du patrimoine religieux explorer d’autres sites du Bas-Saint-Laurent. Parmi eux, l’église Saint-Antoine-de-Padoue de Padoue, l’église de Sainte-Luce, l’église Sainte-Cécile du Bic de Rimouski, l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, ainsi que deux églises à Cacouna : l’église Saint-Georges et l’église anglicane Saint-James. Les activités sont gratuites.