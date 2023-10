L’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska convertie en salle multifonctionnelle

Saint-Joseph-de-Kamouraska vient de réussir ce qui dans plusieurs municipalités est souvent un processus ardu. Après plus de sept ans de travail, l’église de la municipalité a désormais une nouvelle vocation, accueillant une nouvelle salle multifonctionnelle et un café. Son dévoilement à la population a été réalisé le 7 octobre dernier lors d’un souper organisé par la Fabrique.

« Le cœur était à la fête », de mentionner d’entrée de jeu la mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy St-Pierre. Environ 150 personnes ont participé à l’inauguration de la nouvelle salle multifonctionnelle de la municipalité et du café adjacent dans la nef de l’église du village. « C’était un besoin. Il y a une salle à l’école primaire, et une autre au local du Club des 50 ans et plus de l’autre côté de la rue, mais rien de tout cela n’appartient à la Municipalité, et chaque endroit a ses limites », ajoute-t-elle.

L’idée que la Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska puisse se porter acquéreuse de l’église du village remonte à 2017. Nancy St-Pierre venait tout juste d’être élue mairesse, et le Groupe de réflexion sur l’avenir et la vocation des immeubles religieux (GRAVIR) de Saint-Joseph-de-Kamouraska avait un plan d’affaire à présenter pour offrir une nouvelle vocation à l’église.

Comme dans plusieurs autres municipalités de la région, les besoins du bâtiment devenaient de plus en plus grands, et dépassaient la capacité de payer de la Fabrique.

Un processus s’est alors enclenché pour que la Municipalité devienne propriétaire des lieux. Peu d’embûches sont survenues, de l’avis de la mairesse, sinon un important dégât d’eau survenu en décembre 2019, occasionné par le système de chauffage à l’eau chaude. Tout le plancher de la nef a dû être refait, et un nouveau système de chauffage central par thermopompe qui promet des économies a depuis été installé dans l’église.

« Je dirais que c’est ce qui a “mangé” le plus de l’aide financière que nous avons reçue », indique la mairesse.

Le total des investissements demeure encore à confirmer, mais, advenant un impact financier pour les citoyens, ce dernier s’annoncerait minime, selon Nancy St-Pierre.

« On attend toujours le bilan comptable, mais nous avons eu accès à beaucoup d’aide financière pour réaliser l’ensemble du projet, et ce, de tous les paliers gouvernementaux. C’est aussi pourquoi tout s’est échelonné dans le temps; il a fallu être stratégique dans nos demandes. »

Une salle et un café

La reconversion de l’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska a permis essentiellement de réaménager la nef. La partie la plus grande accueille une salle multifonctionnelle avec sonorisation, et éventuellement un gigantesque écran rétractable, tandis que l’autre, qui correspond à l’entrée de l’église sous la mezzanine, a été réaménagée en café.

Le souhait serait que ce dernier soit ouvert sur une base régulière à la communauté, ou du moins en été, lorsque des touristes s’aventurent dans le Haut-Pays. Pour le moment, le café fonctionne en complémentarité avec la salle multifonctionnelle, et sera complété par l’ajout de petits et de gros électroménagers dans la portion cuisine.

À l’extérieur, rampes et balcons ont été refaits à neuf et mis aux normes pour faciliter l’accès universel. Quant aux cérémonies religieuses, elles se poursuivent dans la sacristie de l’église, chose qui a cours depuis au moins 25 ans, de l’avis de Nancy St-Pierre.

Cette réalité expliquerait pourquoi le projet de reconversion de l’église a bien été accepté par les paroissiens les plus pratiquants de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

« Au besoin, de grandes cérémonies comme des mariages ou des baptêmes peuvent encore être tenues dans la nef, même si l’église a été désacralisée. »

Saint-Joseph est l’une des municipalités les plus jeunes du Kamouraska. L’âge médian y est 38,4 ans. L’attractivité de la municipalité est telle qu’il n’y aucune maison en vente sur son territoire à l’heure actuelle. Nancy St-Pierre et son équipe tentent de répondre aux besoins de la population en nouvelles infrastructures de façon progressive.

La reconversion de l’église, dont la Municipalité a officialisé l’acquisition a en 2021, fait partie de cette logique. « Les prochains projets concerneront nos adolescents, qui seront bientôt plus nombreux », conclut la mairesse.