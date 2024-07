 L’éolien au service du Bas-Saint-Laurent

Réunis en assemblée générale annuelle à Matane le 27 juin dernier, les préfets des huit MRC ont adopté le rapport annuel et élu le nouveau conseil exécutif du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent.

Créé par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, le CRD est un organisme de concertation et de planification qui fait la promotion et qui soutient le développement économique, social et culturel du Bas-Saint-Laurent. Le conseil d’administration est formé des préfets des huit territoires de MRC. Deux mairesses désignées par la Table régionale des élu(e)s municipaux y participent à titre d’observatrices.

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia, a été élue à la présidence du conseil d’administration. Elle succède à Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, qui occupait ce poste depuis 2020. « Je me réjouis de la nouvelle fonction qui m’est assignée et de la confiance accordée par mes collègues. Le mandat de concertation et de développement du CRD me tient extrêmement à cœur, et c’est avec rigueur et enthousiasme que je présiderai son conseil d’administration », précise Chantale Lavoie. Après quatre années à la présidence, M. Denis a affirmé : « Il me fait plaisir de voir Chantale Lavoie accéder à la présidence du CRD. Elle saura à coup sûr prendre la relève avec brio. Son dévouement au développement régional est reconnu et grandement apprécié. » Bertin Denis assurera la vice-présidence du conseil d’administration, alors que Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Mitis, conserve le poste de secrétaire-trésorier.

La direction générale présente le rapport annuel 2023-2024 comme le reflet de la mobilisation des MRC et de leurs partenaires soucieux d’assurer un développement cohérent et harmonieux de la région.

« Le modèle unique du CRD fait la fierté du Bas-Saint-Laurent. Basé sur la solidarité régionale, et sur le réinvestissement des revenus issus de la filière éolienne, le CRD allie les partenaires de tous les horizons, maximise les investissements en région, et favorise l’autonomie du Bas-Saint-Laurent » , précise Mélodie Mondor, directrice générale du CRD.

Le CRD permet en effet la mise en service de plus d’une vingtaine d’ententes et de mandats régionaux dont les objectifs concernent la concertation, la gestion de projet, le soutien au fonctionnement, l’attribution de fonds dédiés, la recherche participative, l’acquisition de connaissances, et l’innovation.

Faits saillants de l’année 2023-2024

L’année écoulée a vu la création de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent (RTBSL); le rapatriement de l’Espace régional d’accélération et de croissance du BSL; le lancement du Fonds de soutien à l’innovation; le projet de guichet unique de biomasse forestière résiduelle; le démarrage du Plan de lutte aux espèces envahissantes; le déploiement des huit projets de recherche-action Bien vieillir chez soi; et la signature de l’Entente sectorielle pour le développement social du BSL 2023-2028

Source : CRD du Bas-Saint-Laurent