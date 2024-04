L’équipe féminine juvénile des Phénix remporte les grands honneurs

Un scénario digne d’Hollywood s’est déroulé pour l’équipe féminine juvénile de basketball des Phénix de La Pocatière, dans le cadre de la finale régionale RSEQ Québec/Chaudière-Appalaches ayant eu lieu à l’École secondaire les Etchemins le samedi 6 avril dernier. En effet, les filles ont fait preuve d’une force de caractère et d’un calme impressionnant, revenant même d’un 0-10 face à la puissante équipe hôte des Vikings, ce qui leur a permis de remporter les plus grands honneurs de la division 4, niveau 2.

Il y a eu, certes, du découragement au début de la finale pour les joueuses pocatoises, même que l’équipe adverse — largement favorite en raison d’une année de grandes victoires — était certaine de remporter la mise. Cependant, le travail de l’entraîneur, et le sentiment d’appartenance combiné au travail d’équipe ont visiblement fait la différence. Le résultat fut d’ailleurs surprenant, mais sans équivoque, les Phénix ayant battu les Vikings par la marque de 37 à 27.

« On a réussi à jouer dans la tête de l’équipe adverse en comblant graduellement notre déficit en points. C’est toutefois dans les cinq dernières minutes de la partie que tout s’est joué, puisqu’une de nos joueuses de secondaire 2, Marianne Girard, a réalisé trois paniers d’affilée alors que les deux équipes étaient au coude à coude », a expliqué au Placoteux l’entraîneur Jean-François Milette lors d’un bref entretien téléphonique.

Une année difficile, mais…

L’année 2023-2024 ne s’est pas déroulée comme prévu, puisque l’équipe a commencé ses entraînements deux mois plus tard que planifié, l’entraîneur-chef Milette ayant subi une hernie discale. Ce dernier a même souffert d’une récidive en mars dernier. Par contre, malgré cet état de fait, M. Milette a trouvé une façon originale de motiver ses troupes.

« Au lieu de dire qu’on visait les grands honneurs, on se disait qu’on partirait pour le Sud, même que certaines de nos joueuses arboraient à la fin des chemises hawaïennes. À la dernière partie, on se disait que, finalement, on irait à la plus belle place dans le Sud, ce qui a été sans contredit un vecteur d’encouragement et une stratégie efficace pour l’esprit d’équipe », a ajouté l’entraîneur.

Il faut toutefois admettre que cinq filles de l’équipe, en l’occurrence Juliette Pelletier, Adèle Michaud, Alice Caron, Laurie Beaulieu et Myriam Dion, jouent ensemble depuis le début du programme, ce qui a assurément forgé leur sentiment d’appartenance tout en aidant à faire la différence dans les moments cruciaux de l’événement. Elles ont d’ailleurs tracé la voie pour les autres jeunes filles de la région, rendant possible et davantage populaire le basketball féminin dans la grande région du Kamouraska.

« Il s’agit d’une première selon moi à La Pocatière, pour ce qui est du basketball. La victoire était carrément magique. Je suis très fier du travail accompli par l’entièreté des membres de l’équipe », a conclu avec enthousiasme M. Milette.