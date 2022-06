Les 56e Jeux du Québec auront finalement lieu dans la région en 2023

À la suite de la confirmation d’une aide financière de 1,2 M$ du gouvernement du Québec, SPORTSQUÉBEC et le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 est heureux d’annoncer le report de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 à l’hiver 2023. Cet événement sportif mobilise le milieu de Saint-Pascal et celui de La Pocatière également.

Initialement prévu en 2021, l’événement multisport avait été reporté en mars 2022 en raison de la pandémie, avant d’être annulé de nouveau en janvier dernier, à deux mois de la mise au jeu, à cause de l’échappée inattendue d’un variant. Suivant le souhait déterminé de la Ville de Rivière-du-Loup et de l’ensemble des partenaires du milieu, la Finale sera finalement présentée du 3 au 11 mars 2023.

Tout comme la persévérance et la ténacité font partie de l’ADN d’un athlète, le milieu louperivois n’avait pas l’intention de déclarer forfait, malgré un premier report puis une annulation crève-cœur à quelques mètres du fil d’arrivée.

Coprésidents du conseil d’administration de la Finale, Mme Marie-Pier Boudreau-Gagnon et M. Christian Pelletier accueillent cette nouvelle avec soulagement. « L’équipe s’est fait couper le sifflet alors qu’elle entamait sa phase finale de mise en œuvre. Beaucoup de travail avait été accompli depuis 2018. Nous sommes donc rassurés de voir que tous ces efforts n’auront pas été vains et que la communauté louperivoise pourra en voir les fruits. Des défis costauds devront être relevés, notamment en ce qui a trait au recrutement des employés et des bénévoles, mais nous sommes convaincus que le comité organisateur, aidé par la population, livrera une Finale qui fera rêver nos jeunes athlètes et s’inscrira dans les archives pour son succès ».

Le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ-2022), qui comptait une trentaine d’employés au moment de l’annulation, devra être entièrement reconstruit au cours des prochains mois. Une dizaine de postes sont actuellement ouverts au sein de l’équipe. Les offres peuvent être consultées sur le site de la Finale (www.rdl2022.jeuxduquebec.com).

La répartition des sports dans les deux blocs de compétition sera confirmée au cours des prochaines semaines. Conçues et dirigées par le Cirque de la Pointe-Sèche, les cérémonies d’ouverture et de clôture seront quant à elles présentées au Centre Premier Tech respectivement les 3 et 11 mars 2023. En tant que prochain milieu hôte, Rivière-du-Loup dépêchera une délégation à la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2022, qui se tiendra du 22 au 30 juillet prochain. Une transmission symbolique du drapeau se fera notamment en présence du maire lors de la cérémonie de clôture à la Place Bell.

Source : Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec