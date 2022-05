Les ADLS et le Ras l’Bock reprennent là où ils se sont arrêtés

Avant que les spectacles prennent une pause forcée, en 2020, les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny et la microbrasserie Le Ras l’Bock étaient sur une bonne lancée.

Depuis plus de cinq ans, les tripeux de bonne musique pouvaient assister à des shows qui se brassaient directement au pub de Saint-Jean-Port-Joli. Les ADLS et le Ras l’Bock reprennent donc l’action là où ils l’ont laissée avec le groupe Les Hôtesses d’Hilaire et les Deuxluxes.

Les Hôtesses d’Hilaire étaient supposées s’arrêter au Ras l’Bock le 10 décembre 2020. 17 mois plus tard, les fans du groupe pourront enfin les voir en action, le vendredi 20 mai à 21 h.

Beaucoup de temps s’est écoulé pendant ce 17 mois, mais les membres du groupe arrivent en 2022 et ils sont « ready to roll ». Ils arriveront au Ras l’Bock avec leur dernier album, Pas l’temps d’niaiser, un album fidèle aux Hôtesses d’Hilaire, tout en étant plus doux et harmonieux.

Les Deuxluxes

Originaire de Montréal, Les Deuxluxes est un duo formé de la chanteuse/guitariste Anna Frances Meyer et du chanteur/multi-instrumentiste Étienne Barry. Saupoudrés de psychédélisme, mais fermement ancrés dans le rock’n’roll, ils présenteront leur nouvel album Lighter Fluid, une collection excentrique de 11 chansons.

Source : ADLS