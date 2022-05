Les spectacles du mois de mai à Montmagny

En mai, Montmagny sera prêt à accueillir de grands artistes dans ses salles de spectacles. Au programme, les amateurs de chanson pourront se rassasier avec la musique de Cœur de pirate et du crooner canadien Matt Dusk. On pourra également rire avec les humoristes Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, André Sauvé, Rachid Badouri et bien d’autres.